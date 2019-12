Es mutet seltsam an, wenn Deutschland laut Informationen der BILD-Zeitung jetzt 55 Lastkraftwagen voller Hilfsgüter nicht etwa in ein Erdbebengebiet oder an sonst einen Katastrophenort schickt, wo schnelle Hilfe sofort vonnöten wäre, sondern innerhalb der EU nach Griechenland. Was ist da los im Schatten der Ruine der Akropolis, wenn Deutschland den Griechen jetzt unter anderem Betten,

Der Beitrag Horst Seehofer entsendet 55 LKW voller Hilfsgüter zum Startpunkt der Balkanroute erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.