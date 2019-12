3D-Druck – Wie können Kleinanleger profitieren?

Vor einigen Jahren war in einer Wirtschaftszeitschrift ein Artikel über die Gefährdung der Arbeitsplätze in den Dentallaboren durch das 3D-Druckverfahren zu lesen. 3D-Drucker produzierten ca. 30 000 Teile Zahnersatz in einer Nacht – passgenauer und auch kostengünstiger für Krankenkassen und Patienten als Dentallabore.

Heute gibt es die vielen einzelnen Dentallabore jedoch immer noch, denn der 3D-Druck hat sich als Massenproduktionsverfahren noch nicht so richtig durchgesetzt. Trotzdem hat das 3D-Druckverfahren in der letzten Zeit einen immensen Aufschwung genommen.

Mitte November 2019 fand in Frankfurt/Main die Formnext 2019 statt, die größte 3D-Druck-Fachmesse des Landes, die uns die Branche wieder etwas mehr ins Bewusstsein rückte.