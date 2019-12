MBH Bildungssegment setzt taktische Akquisitionsstrategie mit der Übernahme von Apprentice Supermarket fort



London, 13. Dezember 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, setzt ihre Akquisitionsstrategie mit der vierten taktischen Übernahme durch Acacia Training Limited ("Acacia") in den letzten 12 Monaten fort. Der Erwerb der prämierten Firma Apprentice Supermarket ermöglicht es Acacia, das Know-how und die Dienstleistungen des Unternehmens rund um Ausbildungsverträge ("pre employment contracts") zu erweitern und damit das Bildungssegment von MBH weiter zu stärken.



Apprentice Supermarket bietet Kurse für Auszubildende in Großbritannien an, wobei die Dienstleistungen sowohl für Arbeitgeber als auch für neue Bewerber angeboten werden. MBH wird über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Acacia das Geschäft von Apprentice Supermarket übernehmen, das die folgenden Vermögenswerte umfasst:



Alle Vermögenswerte des geistigen Eigentums, einschließlich:

* die Marke 'Apprentice Supermarket';



* die preisgekrönten (2) Kurse, die von Apprentice Supermarket entwickelt wurden;



* 444 Online-Kompaktkurse;



* Website;



* alle kursbezogenen Materialien; sowie



* Kunden- und Lieferantenbeziehungen.



Der übernommene Apprentice Supermarket spricht Arbeitgeber und Auszubildende in Bezug auf Praktika und Ausbildungsprogrammen an. Dies stimmt mit dem aktuellen Dienstleistungsangebot von Acacia überein. Die Übernahme bietet Zugang zu einer Reihe von Ausbildungsbetrieben, die von Apprentice Supermarket vermittelt werden, was wiederum zusätzliche Umsätze und Wachstum für die laufenden Verträge von Acacia bedeutet.



Die Kosten für MBH für diese Übernahme betragen 86.000 GBP, die durch die Ausgabe neuer Aktien auf Basis eines Aktienkurses von 1,47 EUR abgewickelt werden. Der für diese Akquisition gezahlte Multiplikator des Nettogewinns entspricht etwa dem Zweifachen des Nettogewinns des Unternehmens im Jahr 2018.