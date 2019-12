In dieser Woche fand in Frankfurt ein Kapitalmarkttag der DWS statt. Dort gab es ein strategisches Update. Die DWS rechnet demnach mit einer stabilen Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren. Bis 2021 erhofft man sich zusätzliche Kosteneinsparungen von 150 Millionen Euro. Außerdem sollen Kooperation eine größere Rolle spielen. Zudem will die DWS einen stärkeren Fokus aus Asien legen.Nach dem Kapitalmarkttag bestätigen die ...