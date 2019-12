Am Freitag konnte die Easyjet Aktie deutliche Kursgewinne verzeichnen. Für den Aktienkurs des Unternehmens ging es im Zuge der politischen Neuigkeiten nach den Wahlen in Großbritannien an der Londoner Börse zwischenzeitlich bis auf 1.557,50 pence nach oben. Im Tagesverlauf beruhigte sich der Hype aber deutlich, der Schlusskurs für die Easyjet Aktie wurde mit 7,93 Prozent im Plus bei 1.470 pence notiert.Von diesem Niveau aus ...