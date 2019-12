Die Bitcoin Group will einen Antrag auf Erlaubnis zur Erbringung des Kryptoverwahrgeschäftes bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einreichen. „Der Antrag ist im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie notwendig geworden”, so das Unternehmen. Mit den neuen Regelungen, die am Jahresanfang 2020 in Kraft treten werden, wurde Kryptoverwahrgeschäft im ...