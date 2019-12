NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn leicht gefallen. Die anhaltende Rekordjagd an den Aktienmärkten lastet laut Händlern auf den Festverzinslichen.

Die US-Wirtschaft ist im Sommerquartal weiter solide gewachsen. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu. Damit wurde eine vorherige Erhebung bestätigt. Die Marktreaktionen hielten sich daher in Grenzen.