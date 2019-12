Die Jahresbilanz beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude ist bislang positiv, allerdings darf man nicht vergessen, dass der Rohstoff nach einem massiven Ausverkauf im Dezember 2018 einen vergleichsweise tiefen Startpunkt erwischt hatte. Nachdem in den Sommermonaten um 55,88 ein aussagekräftiges Doppeltief etabliert worden ist, befindet sich der Rohölpreis wieder deutlich am Steigen. Natürlich hat dazu auch eine Fördermengensenkung der OPEC+ Mitglieder zu einer deutlichen Preissteigerung beigetragen, aktuell steuert der Ölpreis direkt auf seine markante Kursmarke um 69,50 US-Dollar zielstrebig zu. Besagte Aufwärtsbewegung könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber eine Beschleunigung erfahren und bietet sogar auf dem aktuellen Kursniveau noch attraktive Long-Chancen.

Long-Trades wurden mit dem Kursanstieg über 64,00 US-Dollar gegen Ende des Jahres wieder attraktiv, investierte Anleger können sich über einen satten Gewinn freuen. Wer kurzfristig noch auf einen steigenden Ölpreis mit einem Ziel an den Hürden um 69,50 US-Dollar setzen möchte, kann beispielsweise auf das mit einem Hebel von 33,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE432M setzen. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, kämen weitere Kursgewinne in den Bereich von rund 72,00 US-Dollar ins Spiel. Vornehmlich sollte jedoch um 69,50 US-Dollar mit einer zwischengeschalteten Pause gerechnet werden. Ein Kurs von unter 66,00 US-Dollar und die dort befindlichen Zwischentiefs aus der Vorwoche birgt hingegen die Gefahr weiterer Abschläge auf 46,32 US-Dollar, darunter in den Bereich der sich bald positiv kreuzenden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 64,00 US-Dollar. Der weitere Weg müsste dann erneut überprüft werden.

Brent Crude Öl Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: