Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit drei Monaten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt und zeitweise den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht. Sowohl der Preis für Rohöl aus der Nordsee als auch für Rohöl aus den USA stieg jeweils auf den höchsten Stand seit September, als ein Angriff auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien einen starken Preissprung ausgelöst hatte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitag in der Spitze 68,26 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf 61,97 Dollar. Im europäischen Nachmittagshandel rutschten die Notierungen für kurze Zeit in die Verlustzone, bevor ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA wieder für Auftrieb sorgte. Zuletzt hielten sich die Preise kaum verändert zum Vortag.