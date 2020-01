2019 steigt das Neugeschäft bei Grenke im Leasingbereich um 18,2 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro an. Im Bereich Factoring liegt das Plus bei 25,9 Prozent, hier geht es von 526,9 Millionen Euro auf 663,4 Millionen Euro nach oben. Somit erhöht sich das Neugeschäft insgesamt um 19,7 Prozent auf 3,566 Milliarden Euro.Der Deckungsbeitrag 2 steigt im Leasing-Segment von 420,7 Millionen Euro auf 485,2 Millionen Euro an. Die Marge ...