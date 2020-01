FuelCell Energy Aktie | ISIN:US35952H6018 | WKN:A2PKHA

Aktuelle Situation im Tageschart: In dem Artikel vom 30. November: “Steht ein großer Anstieg bevor?“ deutete sich schon eine Trendwende-Formation mit enormem Potenzial an. Der Kurs notierte damals noch bei unter 0,65 Euro. Zudem war im Artikel vom 29. Dezember:“Ein größerer Anstieg ist im Gange!” die Rede davon, dass die 2 Euro Marke anvisiert werden soll. Heute wissen wir, es ging bis 2,64 Euro nach Norden. Die Frage jetzt ist, geht es weiter so stakt nach Oben? Meiner Ansicht nach sind die meisten Prozente gemacht und es stellt sich nun eher eine Seitwärtsphase ein. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nochmals einen weiteren Anstieg über 2,64 geben wird.

Fazit: vorerst Normalisierung der Situation? Dann kann das 2,64 Euro Hoch abermals angelaufen und getopt werden.

Der Tageschart der FuelCell Energy Aktie in Euro:

Lassen Sie uns jetzt die Indikatoren der FuelCell Energy Aktie im Detail besprechen:

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (neutral) | Wir befinden uns in einem Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite gut aufgehoben.

○ Der Donchian-Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Aufwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist steigend, das ist als bullisch zu werten.

○ Der Macd Indikator: (Über null – bullisch) Er ist über der Nulllinie und die Signallinie ist über der Triggerlinie. Somit ist das als bullisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Überkauft) Dieser Indikator befindet sich im überkauften Bereich. Insofern kann in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal entstehen. Dazu muss der Rsi die Zone über 70 nach unten verlassen.

○ Der Stochastic Indikator: (Neutral) Dieser Oszillator notiert im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.