Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mynaric-Aktienanalyse von Hauck & Aufhäuser:Tim Wunderlich, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1, Ticker-Symbol: M0Y) mit einer Kaufempfehlung auf.Teil der neu aufgenommenen Coverage sei eine initiale Studie mit dem Titel "Reaching for the Stars", die eine ausgiebige Analyse zur Mynaric-Aktie enthalte. [ mehr