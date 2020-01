Der Klimawandel wird offenbar zunehmend als Anlagethema erkannt. Das eröffnet aktiven Anlegern 2020 Chancen.

30.12.2019 - Beim Verfassen von Ausblicken ist es manchmal erforderlich, sich das Undenkbare vorzustellen und Neuerungen und Innovationen zu berücksichtigen. Häufig sind jedoch die Trends der vergangenen zwölf Monate am aufschlussreichsten, da sie sich vermutlich fortsetzen werden. Für 2020 lautet meine gewagte Prognose, dass der Klimawandel, einst Sturm im Wasserglas, künftig das Anlageklima beherrschen wird. Bisher war das Thema Klimawandel lediglich „interessant“. Nun sprechen drei Gründe dafür, dass künftig auch die Investitionswelt davon beeinflusst wird.

Wann diese Prioritäten letztlich dafür sorgen werden, dass erhebliche Vermögen in klimabezogene Anlagen fließen, ist lediglich eine Frage der Zeit. Allerdings sind diejenigen, die den Klimawandel als Anlagethema betrachten, noch in der Minderheit, wenngleich die Zahl der Klimawandel-Skeptiker geradezu dramatisch gesunken ist.

Zunehmender regulatorischer Druck

Nicht nur der Öffentlichkeit sind die mit dem Klimawandel verbundenen Schwierigkeiten bewusst geworden. Auch die Finanzaufsichtsbehörden befassen sich zunehmend mit dem Thema. Wenngleich verschiedene Ansätze bereits seit einiger Zeit im Gespräch sind, wird der Klimawandel erstmals 2020 offiziell in den Regulierungsrahmen aufgenommen. Die britische Prudential Regulation Authority (PRA) hat in diesem Zusammenhang beispielsweise einen Stresstest für Versicherer eingeführt. Europäische Regulierungsbehörden haben angedeutet, dem Beispiel in Kürze zu folgen.

Des Weiteren sieht das Finanzierungspaket der EU für nachhaltige Entwicklung unter anderem vor, dass Risiken und Chancen von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in für Anlageentscheidungen relevanten Rahmenwerken enthalten sein müssen. Natürlich entsteht durch diesen Druck allmählich eine gewisse Dynamik, und Anleger werden dazu veranlasst, Änderungen an ihren Portfolios vorzunehmen.