Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Auf Jahressicht einer der besten MDAX-Werte - AktienanalyseDie Aktionäre von Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) haben allen Grund zur Freude: Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten beinahe im Wert verdoppelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr