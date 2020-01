Ein schneller charttechnischer Blick auf die Ausgangslage für die Wirecard Aktie für die nächste Woche. Spannend wird sein, wie die Börse auf den in der Nacht zum Samstag bekannt gegebenen Wechsel an der Spitze von Wirecards Aufsichtsrat reagieren wird. Den Handel am Freitag hatte das Papier im XETRA-Handel bei 110,90 Euro (+0,32 Prozent) beendet - da war die wichtige und überraschende Personalie aber noch nicht bekannt gegeben ...