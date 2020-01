(JK-Trading.com) – Der DAX ist durchwachsen in die neue Handelswoche gestartet, konnte die 13.500er Marke nicht zurückerobern.

Während auf der Oberseite der Hauptfokus weiter ganz klar weiter auf den Allzeithochs um 13.600 Punkten liegt, bleibt abzuwarten, ob die Bullen vor dem Hintergrund des dünnen Wirtschaftsdatenkalenders und mit Ausblick auf den am Mittwoch in Washington zu unterzeichnenden Phase-1-Trade Deals zwischen den USA und China eine solche Attacke am Dienstag in der Lage sind auf den Weg zu bringen.

Grund für meine Skepsis ist, dass weitere bullishe Impulse wohl erst dann zu erwarten sind, wenn die Marktteilnehmer ein klares Signal in Richtung der weiteren Verhandlungen zwischen den USA und China erhalten.

Rein technisch gilt weiterhin, dass die 13.600er Marke in meinen Augen nur ein Zwischenziel darstellt, sehe mit Ausblick auf den kleinen Verfall kommenden Freitag an der EUREX das übergeordnete Kursziel auf der Oberseite im Bereich um 13.800 Punkte.

Sollten die Bullen weiterhin Schwierigkeiten haben und die Korrektur anhalten, findet sich bei einem Fall unter die 13.380/400er Region ein nächstes Kursziel im Bereich um 13.250 Punkte:

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading