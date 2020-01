Die RAG-Stiftung hat sich von einem großen Evonik-Aktienpaket getrennt. Im Rahmen einer Privatplatzierung gehen rund 24 Millionen Aktien an institutionelle Investoren. Der Preis je Aktie liegt bei 25,30 Euro. Das ist ein Abschlag von rund 5 Prozent zum vorherigen Kurs. Der geringe Abschlag wird positiv für die Aktie gewertet, Investoren sind offenbar an dem Papier interessiert.Auch künftig dürfte die Stiftung die Mehrheit an ...