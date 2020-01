Die politische Entspannung in der Golfregion hat in den vergangen Tagen nicht nur den Ölpreis deutlich zurückkommen lassen. Auch der Kurs der Royal Dutch Shell-Aktie hat das am 6. Januar bei 27,38 Euro erreichte Hoch nicht verteidigen können und ist in den letzten Tagen wieder zurückgefallen.

In der Zwischenzeit hat sich nicht nur ein kurzfristiger Abwärtstrend ausgebildet. Auch die 50-Tagelinie ... Weiterlesen