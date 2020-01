In Wien lieferten Zahlenvorlagen und neue Analysteneinschätzungen die wenigen Impulse. In ihrem Trading Update meldete die OMV im vierten Quartal 2019 das höchste tägliche Produktionsniveau in der Geschichte des Unternehmens. Die Raffineriemargen präsentierten sich jedoch rückläufig.

Während die Deutsche Bank ihr Anlagevotum für die Aktien der OMV von "Buy" auf "Hold" senkte, bestätigte Berenberg seine Bewertung mit "Buy" und einem Kursziel von 60,00 Euro. Die Credit Suisse hob in einer ebenfalls am Dienstag vorgelegten Studie ihr Kursziel für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns von 53,00 auf 55,00 Euro, bestätigte aber ihre Anlageempfehlung "Underperform". Der OMV-Kurs ging mit einem Abschlag von 1,10 Prozent auf 50,18 Euro aus dem Handel.

Am unteren Ende der Kurstafel schlossen die Aktien der Agrana. Sie verbilligten sich um 3,01 Prozent auf 18,72 Euro. Der Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern hatte in der Früh Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2019/20 vorgelegt. Agrana konnte dabei sowohl Umsatz als auch Ergebniskennzahlen teils deutlich steigern.

An der Spitze des ATX standen am Ende die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers AT&S (plus 2,39 Prozent auf 22,24 Euro) und der Post (plus 1,75 Prozent auf 34,95 Euro). Ebenfalls befestigt tendierten die Titel von Wienerberger (plus 0,62 Prozent), Verbund (plus 0,58 Prozent) und von Raiffeisen (plus 0,31 Prozent). Unter den Schwergewichten zählten die Titel der Erste Group (minus 0,55 Prozent auf 34,10 Euro) zu den Tagesverlierern./rai/dkm/APA/jha