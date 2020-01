LPKF Laser & Electronics meldet am Mittwoch einen neuen Auftrag aus der Halbleiterindustrie. Man habe bereits „im Dezember ein erstes für die Integration in eine Chipfabrik hochautomatisiertes LIDE-System an einen der weltweit führenden Konzerne aus der Halbleiterindustrie ausgeliefert”, so das Unternehmen aus Garbsen bei Hannover. Das System solle in der Bearbeitung von Glaswafern für seine Chipfertigung genutzt werden, so ...