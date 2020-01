Im Herbst scheiterte die E.on-Aktie zweimal daran, den Widerstand bei 9,75 Euro zu überwinden. Zunächst wurden die Bullen Anfang Dezember und später noch einmal am 18. Dezember an dieser Marke abgewiesen. Am Mittwoch konnte sie schließlich überwunden werden.

Mit einem dynamischen Anstieg rückte die Aktie bis auf 9,93 Euro vor und im heutigen Vormittagshandel konnte auch die 10,00-Euro-Marke durch den ... Weiterlesen