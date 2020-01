RIB Software meldet einen neuen Auftrag der „Phase II” für die MTWO-Cloud. Den Angaben des Stuttgarter Unternehmens vom Freitag zufolge plane ein Großkonzern, „seine Konzernzentrale mit 1.900 Mitarbeitern in der Schweiz, Frankreich, Norwegen, Österreich, Deutschland und Schweden und sein Ökosystem in Echtzeit zu verbinden.” RIB Software biete SAAS und IAAS (Infrastructure as a Service) sowie Managed Services ...