In einer Studie kümmern sich die Analysten der Nord LB um mehrere Bankhäuser in Europa. Der Bankensektor wird dabei wie bisher mit „neutral“ bewertet. Die Aktien der Commerzbank erhalten in der Studie das Votum „halten“. Das Kursziel für die Papiere der Commerzbank sehen die Experten bei 5,75 Euro.Die Perspektiven für das globale Wirtschaftswachstum sind aus Sicht der Analysten eher verhalten. Banken müssen zugleich ...