FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt und bei 1,11 US-Dollar gehalten. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung etwas tiefer bei 1,1091 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1108 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Daten zur Preisentwicklung in Deutschland konnten dem Handel keine neue Richtung geben. Im Dezember waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent gefallen und damit etwas schwächer als erwartet.