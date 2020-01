CytoTools und ihr Vertriebspartner Centaur Pharmaceuticals kommen dem Verkaufsstart für das Hautmedikament DermaPro auf dem indischen Markt näher. „Von den zuständigen lokalen Behörden wurde die finale Verkaufsverpackung mittlerweile freigegeben, sodass die Produktion und die endgültige Verpackung in die Handelsform nun erfolgen können”, so das Unternehmen aus Darmstadt am Dienstag. Centaur baue aktuell Produktionslinien auf ...