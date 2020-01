Die Gustav Zech Stiftung hat die letzte Hürde bei der geplanten Übernahme der operativen Aktivitäten der insolventen euromicron AG übersprungen. Vonseiten des Kartellamtes sei die Freigabe zur Veräußerung der in- und ausländischen Tochtergesellschaften an Zech erteilt worden, meldet euromicron am Dienstagnachmittag. Damit solle der Deal nun zeitnah abgeschlossen werden ...