US-Anleihen bauen Gewinne noch etwas aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel noch etwas zugelegt. Nach einem Feiertag in den USA am Montag sind die Festverzinslichen damit freundlich in die verkürzte Handelswoche gestartet. Sie profitierten von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten. So verbuchten die US-Aktien nach der Rekordjagd der vergangenen Woche am Dienstag Verluste.

Marktbeobachter verwiesen auf die gestiegene Nervosität unter Anlegern angesichts der sich ausbreitenden neuartigen Virus-Lungenkrankheit in China. Die US-Gesundheitsbehörde CDC bestätigte am Dienstagabend (Ortszeit) den ersten Fall einer Ansteckung mit dem sogenannten Coronavirus in den USA. Kursbewegende US-Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda.

Zweijährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 6/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 7/32 Punkte auf 100 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 15/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 1 3/32 Punkte auf 103 4/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,23 Prozent./bek/he