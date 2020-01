Studie zu Künstlicher Intelligenz: Banken fehlt die KI-Strategie

Finanzinstitute haben die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz für ihren geschäftlichen Erfolg erkannt. Dennoch befinden sich die meisten Geldhäuser hierzulande bislang erst in der Vorbereitungs- oder Testphase und können noch keine stimmige Strategie vorweisen, wie eine Studie der Eurogroup Consulting zeigt.Den mehr als 130 befragten Vorstände, Bereichsleiter und Fachexperten zufolge haben sich nahezu allesamt Finanzinstitute bereits mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) beschäftigt. Über die Hälfte gibt an, dass ihr Unternehmen zumindest bis zur Entwicklung von Anwendungen vorgedrungen ist und zum Teil schon einzelne KI-Lösungen im Einsatz hat. Die Daten zeigen jedoch auch, dass mit 22 Prozent bislang nur wenige Institute KI bereits im Regelbetrieb anwenden.





Im Detail befinden sich zwölf Prozent der Unternehmen in der Phase des Know-how-Aufbaus, 22 Prozent stellen Überlegungen zu konkreten Einsatzmöglichkeiten von KI-Technologien an, 18 Prozent haben Anwendungen entwickelt und 24 Prozent testen derzeit Prototypen.Zwölf Prozent haben bereits bis zu drei KI-Anwendungen im Einsatz, so die Studienergebnisse, bei zehn Prozent sind es mehr als drei. Im Vergleich der unterschiedlichen Institutsformen zeigt sich: Die Mehrheit der befragten Direktbanken und Kapitalverwaltungsgesellschaften gibt an, bereits mindestens eine KI-Lösung eingeführt zu haben, gefolgt von Geschäftsbanken und Sparkassen. Genossenschafts- und Landesbanken befinden sich neben Fintechs, Dienstleistern und Versicherern im Mittelfeld. Förder- und Privatbanken bilden das Schlusslicht.Bedeutung von KI erkannt"Auch wenn es hier noch große Unterschiede gibt und die Branche insgesamt bei der Einführung von KI noch am Anfang steht, sind die Finanzinstitute für das Thema sensibilisiert – und das zurecht. So lösen die neuen Technologien zwar nicht alle Probleme der Banken , sie sind aber dennoch erfolgskritisch", erklärt Christian Leurs, Partner bei Eurogroup Consulting (EGC) und Experte für die Digitalisierung in der Finanzbranche. So könne KI die Fehlerquote senken und Reaktionszeiten auf Kundenanfragen deutlich verkürzen. Mitarbeiter würden von lästigen Routinearbeiten befreit und erhielten Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten.