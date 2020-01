Kann die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 285 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Mit einem Kursanstieg von nahezu 40 Prozent zählte die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) in den vergangenen 12 Monaten zu den besten im DAX-Index gelisteten Werten. Nach den relativ moderaten Kursanstiegen in den ersten Monaten des Vorjahres beschleunigte sich der Anstieg seit Anfang August 2019 drastisch. Innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 6.8.19 bis zum 22.1.20 legte die Aktie von 210 Euro auf 273,10 Euro um beachtliche 30 Prozent zu.

Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten von RBC Capital Markets, die die Aktie in ihrer neuesten Analyse mit einem Kursziel von 290 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aufwärtsbewegung noch weiter fortsetzen. In diesem Fall wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.