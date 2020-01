AXA IM erweitert thematische Aktienpalette um All China Fonds und holt lokale Marktspezialistin an Bord

Der nach Luxemburger Recht aufgelegte Fonds kann sowohl in H-Aktien, die in Hongkong notiert sind, in A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gelistet sind und über den Hong-Kong Stock Connect gehandelt werden, als auch in weltweit notierte chinesische Unternehmen investieren. Der Fonds ist derzeit in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Spanien und der Schweiz registriert und steht professionellen und privaten Anlegern zur Verfügung.

Mithilfe eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes werden chinesische Unternehmen anhand von fünf langfristigen Anlagetrends ausgewählt, die die Basis für die thematische Fondspalette der Evolving Economy von AXA IM Framlington Equities darstellen:

Der AXA WF Framlington All China Evolving Trends wird von William Chuang in Hongkong gemanagt. William Chuang verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Investment-Bereich und betreut derzeit das Research für die Greater China Region für die Anlageplattform AXA IM Framlington.