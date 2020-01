Am 5. Februar stehen bei Siemens die Zahlen zum ersten Quartal an. Das schwache Umfeld dürfte sich bei den Zahlen bemerkbar machen. Allerdings dürfte der Bereich Digital Industries schneller als gedacht Fortschritte machen. Hier dürfte es im zweiten Halbjahr stärkere Impulse geben. Eine Bodenbildung könnte es in der Sparte Power & Gas geben.Mit den Zahlen wird Siemens vermutlich die Prognose für das Gesamtjahr ...