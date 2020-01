Fünf Tipps für Multi-Asset-Investing in den herausfordernden 2020er-Jahre

Das letzte Jahrzehnt hat in den meisten Anlageklassen eine hervorragende Performance erbracht. Aber in den 2020er-Jahren erwarten wir, dass die Erträge niedriger und das Risiko schwieriger zu managen sein werden. Mit Blick auf die Zukunft wird ein disziplinierter Multi-Asset-Ansatz besonders wertvoll sein, um Chancen zu erkennen und Rückschläge abzumildern.

Aber die guten Zeiten könnten sich dem Ende zuneigen. Wir glauben, dass die Märkte in den kommenden zehn Jahren tiefgreifende Veränderungen erfahren werden. Zu den säkularen Herausforderungen gehören die ungünstige demografische Entwicklung in den entwickelten Volkswirtschaften und in China, das langsame Produktivitätswachstum und die Belastung von Konsum und Investitionen durch die Schuldenbelastung in noch nie da gewesener Höhe. Zyklischer Gegenwind ist gekennzeichnet durch hohe Bewertungen von Vermögenswerten (nach einem Jahrzehnt leichter Geldpolitik und kreditgetriebener Expansion), populistischen Druck und steigende geopolitische Risiken.