XRP-Verkäufe brechen ein! Plant Ripple ein IPO?

XRP-Verkäufe brechen im vierten Quartal 2019 ein. Kommt Ripple an die Börse?

Schlimm, schlimmer, XRP? Laut dem Bericht zum vierten Quartal 2019 des Fintechs Ripple sind die Verkäufe des XRP-Tokens um gewaltige 80 Prozent gesunken. Einer der Gründe für den drastischen Einbruch der XRP-Verkäufe ist die Pausierung der Verkäufe an den Kryptobörsen (Programmatic Sales). Letztere fielen von 16,12 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2019 auf null im darauffolgenden Quartal. Dazu teilte Ripple mit, dass sich das Unternehmen nur noch auf außerbörsliche XRP-Verkäufe mit ausgewählten strategischen Partnern konzentriert. Kaum wurde der Marktbericht veröffentlicht sorgte eine weitere Nachricht für Aufregung in der Welt der Kryptowährungen. Auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos äußerte sich Ripple-Chef Brad Gerlinghouse, dass er über einen Börsengang (IPO) von Ripple innerhalb der nächsten 12 Monate nachdenkt. Offen bleibt, wie sich ein IPO von Ripple auf den XRP-Kurs auswirken wird. Falls Ripple genügend Gelder über ein IPO einsammelt, könnte dies durchaus zu einer Vernichtung eines Großteils von Ripples XRP-Bestand führen, um das XRP-Angebot zu verringern und so den Kurs des Tokens zu stützen. Der XRP-Token wird aktuell mit einem Abschlag von 1,27% gehandelt und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ bei 0,2226 US-Dollar. Mehr Informationen finden Sie hier.

Kennen Sie GBE brokers?

GBE Brokers Ltd. ist ein lizenzierter Forex- und CFD-Broker mit Hauptsitz in Limassol und einer Niederlassung in Hamburg. Die Geschäfte im Bereich Retail-Brokerage werden von Herrn Rifat Sayim geleitet. Zuständig für die Sparte GBE Prime, in der GBE als Liquiditätsanbieter Preisquotierungen an anderen Banken und Brokerhäusern weiterleitet, ist Herr Ben-Florian Henke. GBE brokers bietet den Forex- und CFD-Handel über die Handelsplattform MT4 und MT5 an.

Haftungsausschluss:

Die beigefügten Informationen spiegeln Informationen und Meinungen der jeweiligen Redaktionen wider. Neben Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen erhalten, die durch GBE brokers Ltd. erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für vertrauenswürdig halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Dieses Dokument dient lediglich zur Information. Keinesfalls enthält diese Veröffentlichung Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten. Diese Information stellt keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Werbemitteilung handelt. Sie stellt keine Anlageempfehlung und auch keine Anlagestrategieempfehlung dar.