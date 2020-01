Der erste Themenpark von Disney ist jetzt bereit für die Rückkehr zum Wachstum

Disneys (WKN:855686) neue Attraktion wurde am 17. Januar in Disneyland eröffnet. Star Wars: Rise of the Resistance wird alles verändern, und es könnte nicht zu einer besseren Zeit für den kalifornischen Themenpark des Mediengiganten kommen. Die Investoren sind mit einem vierteljährlichen Besucherrückgang konfrontiert, und obwohl es Möglichkeiten gibt, um das Schlimmste zu verhindern – höhere Eintrittspreise und strengere Beschränkungen für Jahreskarten – könnte Star Wars: Rise of the Resistance genau das richtige Mittel sein, um den negativen Trend umzukehren.

Wir wissen, dass Rise of the Resistance ein Hit sein wird. Die etwa 15-minütige Erfahrung ist ein Hit, seit sie vor sechs Wochen in Florida eingeführt wurde. Da Disneyland den problematischen Trend des negativen Wachstums im Jahresvergleich umkehren muss, könnte dies genau das richtige Fahrgeschäft zur richtigen Zeit sein.