Instone Real Estate und LEG einigen sich auf Deal in Düsseldorf

Instone Real Estate meldet einen Immobilien-Deal: Man verkaufe 104 Wohneinheiten im Quartier „Wohnen im Hochfeld” in Düsseldorf an die LEG, so das Unternehmen aus Essen am Montag. Zum Verkaufspreis macht Instone keine Angaben, hier sei mit dem Käufer Stillschweigen vereinbart worden. Den Vertrag haben die beiden Gesellschaften den Angaben zfolge bereits Ende 2019 unterzeichnet.„Von den 104 verkauften Wohnungen sind 16 ...