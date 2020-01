Kann die Deutsche Börse nach ihrem kleinen Rücksetzer ihre Aufwärtsbewegung auf 160 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse bestehen bei der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) realistische Chancen auf einen weiteren Kursanstieg. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 02. September 2019 brach sie erstmals über das Allzeithoch aus dem Dezember 2017 aus. Anschließend kletterte sie bis 16. Oktober 2019 auf ein Hoch bei 145,95 EUR. Nach einer etwas längeren Konsolidierung gelang am 17. Januar 2020 der Ausbruch über dieses Hoch. Am Donnerstag markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 150,90 EUR.