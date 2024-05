Die Zeekr-Aktie wurde am Freitag auf bis zu 29,36 US-Dollar gehandelt, nachdem sie bei 26 US-Dollar eröffnet hatte. Der IPO-Preis lag bei 21 US-Dollar. Die Aktie schloss den Handel bei 28,26 US-Dollar, ein Plus von 34,6 Prozent.

Der Abschlag gegenüber der letztjährigen Bewertung könnte dazu beitragen, Investoren anzulocken, so Dan Coatsworth, Investmentanalyst bei AJ Bell. "Sie sind in der Lage, sich in ein wachsendes Unternehmen zu einem Bruchteil der Bewertung des letzten Jahres einzukaufen. Jeder liebt ein vermeintliches Schnäppchen."

Zeekr hatte den Börsengang aufgestockt, was auf eine starke Nachfrage seitens der Anleger schließen lässt. Das Unternehmen verkaufte 21 Millionen American Depositary Shares (ADS) und nahm damit 441 Millionen US-Dollar ein. Zuvor hatte das Unternehmen geplant, 17,5 Millionen ADS zu einem Preis zwischen 18 und 21 US-Dollar pro Stück zu verkaufen.

"Die Kapitalmärkte in New York sind sehr günstig für neue Energiefahrzeuge. Zeekr ist eine globale Marke, und die Entscheidung, sich in New York listen zu lassen, ist ein weiterer Beweis für die globalen Fähigkeiten des Unternehmens", sagte CEO Conghui An, der auch Präsident der Muttergesellschaft von Zeekr, der Geely Holding Group, ist.

Der CEO von Zeekr sagte, dass Geely danach strebe, der Volkswagen-Konzern dieser Ära der neuen Energiefahrzeuge zu werden und verglich das Unternehmen mit Europas führendem Autohersteller. Innerhalb von Geely sei es die Aufgabe von Zeekr, das Marktsegment der Luxus-EVs anzusprechen, so An weiter.

Zeekr ist die Premiummarke des chinesischen Automobilherstellers Geely, zu dem auch der schwedische Hersteller Volvo Cars und der britische Hersteller Lotus gehören. Zeekr wurde 2021 gegründet, um die wachsende chinesische Nachfrage nach Premiummodellen zu bedienen, und hat seitdem fast 200.000 Autos ausgeliefert, die meisten davon in China, wie aus dem IPO-Antrag hervorgeht.

Der harte Wettbewerb in China zwischen einheimischen Konkurrenten und Tesla hat die Gewinne der Elektroautohersteller geschmälert und sie dazu veranlasst, sich nach anderen Märkten umzusehen, um zu expandieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

