Fondsgebundene Altersvorsorge: Stuttgarter bietet Fonds der Capital Group im Policen-Mantel

Die Stuttgarter Lebensversicherung ist ab sofort Vertriebspartner der Capital Group, die weltweit Vermögen von mehr als 2 Billionen US-Dollar verwaltet. Die US-Investmentgesellschaft will damit sein Wachstum in Europa beschleunigen.Karolyn Krekic, Capital GroupDer aus dem kalifornischen Los Angeles stammende Asset Manager The Capital Group hat mit der Stuttgarter einen neuen Vertriebspartner gewonnen. Damit biete erstmals ein Lebensversicherer in Deutschland Fonds der Capital Group im Rahmen seiner fondsgebundenen Altersvorsorgelösungen an. Diese Produkte könnten in Zeiten des Niedrigzinses eine sinnvolle Alternative zu klassischen Altersvorsorgeprodukten sein.Zur Auswahl stehen Kunden der Stuttgarter zwei langfristig ausgerichtete Strategien, die unterschiedliche Ansätze bieten: Der Capital Group New World Fund (ISIN: LU1481181086) investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Emerging Markets. Mit dem Capital Group New Perspective Fund (LU1295551144) können die Vorsorgesparer auf globale Langfristtrends am Aktienmarkt setzen."Wir verfolgen in Europa und insbesondere in Deutschland eine klare Wachstumsstrategie", kommentiert Karolyn Krekic, die bei der Capital Group das Geschäft mit Finanzintermediären in Deutschland verantwortet. "Unsere erste Zusammenarbeit mit einem Versicherungsunternehmen in Deutschland unterstreicht dies. In naher Zukunft wollen wir unseren Marktanteil in Deutschland weiter ausbauen."