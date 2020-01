Jennison Associates Marktausblick | Geringere Rezessionsgefahr und stabileres Umfeld für Unternehmensinvestitionen

Die globalen Aktienmärkte haben im letzten Quartal des Jahres 2019 solide Zuwächse erzielt. Der S&P 500, der MSCI All Country World Index (ACWI), und der MSCI ACWI ex-U.S. gewannen alle fast 9% und die Schwellenländer legten 11,8% zu. Der IT-Sektor schnitt in allen breiten Marktindizes am besten ab. Die Waffenruhe im Handelskonflikt zwischen den USA und China gab den Märkten zusätzliche Impulse und sorgte für einen erfreulichen Jahresabschluss. Die großen Indizes ließen die bisherigen Rekordstände und auch jene Niveaus hinter sich, die sie im Vorjahr vor dem Rückschlag im 4. Quartal erreicht hatten, der vom Handelskrieg ausgelöst worden war.

Die US-Wirtschaft, insbesondere die Konsumentwicklung, zeigt sich weiter in solider Verfassung. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, das Lohnwachstum unterstützt den Konsum, der Wohnungsbau zieht an und die Unternehmensgewinne werden 2020 voraussichtlich im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen. Die anderen großen Volkswirtschaften zeigen ein stabiles Wachstum, und Europa scheint die Talsohle durchschritten zu haben. Verschiedene Einkaufsmanagerindizes deuten auf eine Belebung der Industrieproduktion in der ersten Jahreshälfte 2020 hin.

Zu welchem Ergebnis die erste Phase des Handelsabkommens zwischen den USA und China führen wird ist unklar. Dennoch dürfte die Vereinbarung die Besorgnis über mögliche weitere Handelsbarrieren verringern, ein stabileres Umfeld für die Planung der Unternehmensinvestitionen schaffen und die Rezessionsgefahr verringern. Da die Verhandlungen in den letzten Jahren immer wieder unterbrochen wurden, werden die Einzelheiten und der Zeitplan des Abkommens genau beobachtet.