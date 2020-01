× Artikel versenden

CFA Institute Research Challenge: 6.100 Studenten treten zum Wettbewerb an

6.100 Studenten aus rund 1.150 Universitäten in 95 Ländern weltweit nehmen an der diesjährigen CFA Institute Research Challenge teil. Die Gewinner des von der CFA Society Germany organisierten Deutschland-Entscheids stehen nun fest: Am gestrigen Dienstag setzte sich das Team der RWTH Aachen gegen die Konkurrenz durch.





