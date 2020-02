Die Diskussionen gehen nun schon über 7 Monate über einen eigenen US-Markt für Uran. Bisher lieferte die Nuclear Energy Working Group von Präsident Trump noch keinen Bericht. Dafür prescht nun Gouverneur Mark Gordon mit Präsident Trump vor und plant schonmal im neuen Haushalt 150 Mio. USD für lokale Urankäufe ein.

Jetzt wirds spannend. Gouverneur Mark Gordon gab am Freitag bekannt, dass Präsident Trump im neuen Haushaltsbudget schon mal 150 Mio. USD für Urankäufe aus US-Produktion eingeplant hat. Das entspricht rund 6 Mio. Pfund Uran. Die USA produzierten letztes Jahr aber nur ca. 2,2 Mio. Pfund... Wo kommt denn dann der Rest her oder steigen die Preise markant an?

Videointerview mit Trumpberater Stephen Moore von der Heritage Foundation:

Gouverneur Gordon sagte dass er mit Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow gesprochen habe der wiederum mit US Senator John Barrasso zusammen arbeitet und erklärte dass der Urankauf bereits im Budget drin sei.

Dies dürfte ein wahrer Segen für die gebeutelete amerikanische Uranindustrie sein und könnte der Auftakt zu weit mehr werden. Wyoming ist der größte Uranproduzent der USA.

Hier ist auch Uranium Energy tätig mit ihrem Reno Creek Projekt sowie den bestehenden Anlagen in Texas mit ihrer Hub and Spoke Strategie. UEC hat den Riesenvorteil, dass man sehr schnell wieder in Produktion gehen kann (ca. 4-6 Monate) wenn die Uranpreise über die 40 USD Marke anziehen da man die Hobson Verarbeitungsanlage nur in einen Ruhezustand versetzt hat.

Die Uranpreise leideten seit Fukushima sehr und die Marktteilnehmer warfen Uran um jeden Preis auf den Markt. Jedoch wendet sich nun das Blatt, da die Versorgung stark rückgängig ist.

Governeur Gordon fraget auch nach, ob man Zölle auf Uranlieferungen aus Kasachstan einführen solle, da die Produktion dort sehr schmutzig ist und nur deshalb so tiefe Produtkionskosten möglich wären. Das wäre natürlich krass und würde der US Uranindustrie einen enormen Aufschwung bescheren.

ISOEnergy würde naturgemäß auch von höheren Uranpreisen profitieren, da es die Vorkommen aufwerten würde.

Sibanye-Stillwater bestitzt rund 100 Mio. Pfund Uran als Reserve in Tailings die man bei einem anziehenden Preis gewinnbringend verarbeiten kann!

Ein neuer Report wird im April 2020 erscheinen!

Die Aussichten hellen sich auf!

