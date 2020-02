Wie jedes Jahr war ich auch im Januar 2020 mal wieder vor Ort in Vancouver. Die #VRIC Vancouver Resource Investment Conference ist für mich immer der Jahresauftakt in die Messesaison und wird im März direkt gefolgt von der #PDAC Prospectors & Developers Association of Canada Conference.

Und dieses Jahr war es besonders spannend. Viele Deals (sprich Unternehmen) werden gerade zusammengebaut bzw. restrukturiert. Und genau in diesen Phasen kann man als Investor oftmals die besten Einstiegsmöglichkeiten finden, um sich zukünftige Profite zu sichern.

Ich habe sicherlich knapp ein Dutzend spannende neue Stories (und natürlich einige alte Bekannte) getroffen die zumindest einen zweiten Blick wert sind. Bleiben Sie daher unbedingt am Ball (sprich: verfolgen Sie meine Ergüsse hier auf Stock-Telegraph.com) – denn hier erfahren Sie meine Einschätzungen immer zuerst!

Da sich viele der Unternehmen gerade noch im (Wieder-) Aufbau befinden, habe ich leider nur zwei neue Video-Interviews abdrehen können. Einmal mit Derrick Weyrauch von Palladium One Mining Inc. (Palladium war eins der spannendsten Gesprächsthemen auf der VRIC und auch in den anderen Hintergrundgesprächen) und dann fast traditionsgemäß mit Claudia Tornquist von Dunnedin Ventures Inc. – die neue Ausrichtung auf den Kupferbereich trägt hier erste Früchte.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und wertvolle Informationen für Ihre Geldanlage!

Palladium One Mining Inc.

>> Direktlink zu YouTube <<

Das Interview mit Derrick Weyrauch, President & CEO von Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM * WKN: A2PJND * ISIN: CA69644D1087) habe ich am 20. Januar 2020 geführt.

Im Gespräch bekommen wir einen ersten Überblick über das Unternehmen sowie eine Einschätzung zur Situation des Palladium-Preises. Palladium notiert in der Nähe der Höchststände – wie kann es weiter gehen?

Ich habe Palladium One ab sofort auf meiner engen Watchliste und werde Sie in den nächsten Tagen noch im Detail über das Unternehmen informieren!

Mehr auf:

>> Unternehmenswebsite von Palladium One Mining <<

Dunnedin Ventures Inc.

>> Direktlink zu YouTube <<

Immer wieder gerne begebe ich mich in das Büro der erfolgreichen Discovery Group (aus diesem Stall stammt auch einer der Highflyer des Jahres 2019: Great Bear Resources Ltd. – von 2,45 CAD im Januar 2019 bis auf 9,45 CAD in der Spitze) um mich mit Claudia Tornquist, President & CEO von Dunnedin Ventures Inc. (TSX-V: DVI * WKN: A1W3XF * ISIN: CA2658241021) zu treffen.

Dieses Mal – aufgenommen am 21. Januar 2020 – gibt uns Claudia einen kurzen Rückblick auf die Erfolge des letzten Jahres und – natürlich wichtiger – einen konkreten Ausblick auf das Jahr 2020.

Mehr auf:

>> Unternehmenswebsite Dunnedin Ventures <<



Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Mittwoch, 05. Februar 2020 – 06:35 Uhr MEZ

