Autos sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Doch so gut wie jeder weiß, dass Autos sich auch schädlich auf die Umwelt auswirken können. Neben dem Elektroauto gibt es jetzt eine Alternative, beispielsweise ein Elektroauto, welches mit Salzwasser getankt wird. Dies klingt im ersten Moment vielleicht etwas befremdlich, jedoch fragt man sich, wie genau das funktioniert und welche Vor- und Nachteile sich dahinter verbergen.

Vorteile der neuen Technologie – umweltfreundlich und langlebig?

Neue Technologien sind immer mit verschiedenen Perspektiven verbunden. Welche positiven Aspekte ergeben sich bei Salzwasser als Treibstoff? Zunächst sollte man klären, wie das Elektroauto auf Salzwasser-Basis überhaupt funktioniert. Bei herkömmlichen Autos ist bekannt, dass die Elektrizität durch Magnetismus erzeugt wird. Ganz anders sieht das bei der neuen Technologie aus. Denn dort bewegen sich die Reifen mithilfe von Elektrizität, die allerdings durch eine chemische Redox-Reduktion ausgelöst werden. Man kann sich das so vorstellen, dass der Treibstoff eine ionisierte Lösung, in dem Fall Salzwasser, darstellt. Diese Flüssigkeit zirkuliert daraufhin in getrennten Kreisläufen in einem Motor, woraufhin ein Ionenaustausch stattfindet. Zum Schluss wandelt sich die chemische Energie in elektrische um und treibt das Auto an. Bei der chemischen Reaktion entstehen lediglich unschädliche Dämpfe und Granulat.

Die Technologie nutzt man schon für Wind- und Solarkraftanlagen. Einer der zahlreichen Vorteile ist das umweltfreundliche Fahren, da es zu keinem CO² Ausstoß kommt. Zudem benötigt man keine komplexen Batterien, die die CO² Bilanz zusätzlich runterziehen. Aufgrund dieser Tatsache lohnen sich Elektroautos auch unter umwelttechnischen Gesichtspunkten erst nach ein paar Jahren. Im Vergleich zu herkömmlichen Autos fällt der Verbrauch in Litern deutlich höher aus, aber dennoch sind die laufenden Kosten um einiges preiswerter.