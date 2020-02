M&G-Vertriebschef Kolitsch: "Asset-Manager müssen sich zum Lösungsanbieter entwickeln"

e-fundresearch.com: Herr Kolitsch, zumindest was die Marktperformance anbelangt hat die Asset Management Industrie 2019 ein sensationelles Jahr verzeichnen dürfen. Wie waren Sie mit der relativen Performance der wichtigsten M&G Strategien im vergangenen Jahr zufrieden und in welchem Ausmaß haben Sie das positive Performance-Momentum auch in Zuflüsse verwandeln können?

Werner Kolitsch: 2019 war ein erfolgreiches Jahr für uns. Vor allem freut mich die positive Entwicklung des M&G Global Themes Fund, der einigen Anlegern noch unter dem Namen M&G Global Basics bekannt sein wird. Dieser Fonds wird seit etwas mehr als einem Jahr sehr erfolgreich von Alex Araujo gemanagt, der den Investmentansatz reformiert hat und sich auf die Themen Demografie, Innovation, Umwelt und Infrastruktur konzentriert. Dabei stehen Unternehmen im Vordergrund, die Wandel gestalten können, sich aber auch bereits am Markt bewiesen haben und deshalb hohe Cashflows vorweisen können – wir investieren lieber in Toyota als in Tesla. Seit März 2019 bieten wir unseren Kunden diese Strategie auch als Luxemburger SICAV an.

Auch was die Zuflüsse in Deutschland und Österreich betrifft, sind wir sehr zufrieden. Das verwaltete Vermögen, das wir für private Investoren in Deutschland managen, konnten wir 2019 auf rund 5,5 Milliarden Euro steigern.