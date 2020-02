Kein deutscher Mittelständler würde wohl auf die Idee kommen, per Pressemitteilung darüber zu informieren, dass das Unternehmen soeben eine Software für das Customer Relationship Management installiert habe. Wenn das kanadische Food-Start-Up LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FRA: LL1) in seiner heutigen Meldung genau über solche Interna informiert, will es in Wahrheit eine andere Botschaft senden: „Wir sind bereit für erste Produktverkäufe.“

Das ist nicht so trivial wie es klingt, im Gegenteil. LeanLife scheint nach fast fünf Jahren einer schwierigen Entwicklung an einem Wendepunkt angekommen zu sein. Zur Erinnerung: Die Technologie zur Isolierung von Omega-3-Fettsäuren aus Leinsamen hatte sich LeanLife erstmals im Juli 2015 gesichert, als das Unternehmen 90 Prozent an einer privaten polnischen Gesellschaft mit entsprechendem Know-how erwarb. Die Kooperation zwischen Polen und Kanada erwies sich als schwieriger als gedacht. Erstens waren die produzierten Mengen in einem kleinen Reaktor der Universität Breslau zu gering, zweitens stimmte die Qualität nicht, drittens war das Verfahren zu teuer und viertens wurde bei den Verkäufen an die Nahrungsergänzungsindustrie nicht genug verdient.