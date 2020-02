CompuGroup Medical holt Telekom-Manager auf CEO-Posten

An der Konzernspitze von CompuGroup Medical zeichnet sich ein Wechsel ab. Firmengründer Frank Gotthardt wird seinen Posten spätestens Ende des Jahres räumen und will Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft werden. „Laut Beschluss des Aufsichtsrates soll Dirk Wössner spätestens zum 01.01.2021 den Vorstandsvorsitz des MDAX-Unternehmens übernehmen. Gleichzeitig soll Frank Gotthardt in den Aufsichtsrat der CGM wechseln und dort ...