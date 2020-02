Mit Technologieaktien Dividenden schaufeln: IBM und Cisco Systems im spannenden Vergleich

Doch im ersten Schritt muss erst einmal die richtige Aktienauswahl getroffen werden. Eine Branche, die dabei nicht ganz so im Fokus der Anleger steht, ist der Bereich Technologie. Aber auch hier gibt es durchaus interessante Dividendenwerte. Deshalb werden wir heute mit Cisco Systems (WKN: 878841) und IBM (WKN: 851399) einmal zwei bekannte Unternehmen aus dieser Branche in Sachen Dividende miteinander vergleichen.

Das Wichtigste zuerst: Die Dividendenrendite

Cisco Systems teilt seine Dividendenzahlungen, wie viele amerikanische Unternehmen, auf vier Termine im Jahr auf. Jeweils im Januar, im April sowie im Juli und im Oktober fließt hier Geld an die Aktionäre. Die nächste Ausschüttung wurde gerade angekündigt und es werden demnach am 22.04.2020 genau 0,36 US-Dollar je Aktie an die Anteilseigner überwiesen.

Auf ein Jahr hochgerechnet sind dies insgesamt 1,44 US-Dollar je Anteilsschein. Schauen wir auf den derzeitigen Kurs der Cisco-Aktie von 47,32 US-Dollar (13.02.2020), errechnet sich somit eine aktuelle Dividendenrendite von 3,04 %. In Zeiten von Niedrigzinsen ist diese Anfangsrendite auf jeden Fall als interessant zu bewerten.

Auch das IT-Urgestein IBM zahlt seine Ausschüttung quartalsweise an die Investoren aus und die nächste Zahlung in Höhe von 1,62 US-Dollar je Aktie erfolgt am 10.03.2020. Dies sind also dann insgesamt 6,48 US-Dollar je Aktie, die so innerhalb eines Jahres an Gewinnbeteiligung an die Aktionäre fließen.

Die IBM-Aktie ist seit Anfang Februar ein wenig im Aufwind und notiert mit 154,31 US-Dollar (13.02.2020) nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Legt man diesen Kurs zugrunde, dann kann man eine aktuelle Dividendenrendite von 4,20 % ermitteln. Auch hier erkennen wir also eine sehr schöne Anfangsrendite, die der Investor erhält.

Wie sieht es mit Steigerungen der Dividende aus?

Um es vorwegzunehmen, beide Unternehmen haben ihre Ausschüttung in den letzten Jahren regelmäßig angehoben.

Cisco Systems hat erst im Jahr 2011 mit der Zahlung einer Ausschüttung begonnen. Die erste Dividende betrug gerade einmal 0,06 US-Dollar und wurde am 20.04.2011 ausgezahlt. In den zwölf Monaten von Beginn der ersten Zahlung an wurden so insgesamt 0,24 US-Dollar ausgeschüttet.