Die Hörmann Digital Beteiligungs GmbH steigt bei der Orbis AG ein. Beide Unternehmen haben den Angaben zufolge eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit geschlossen. „Gleichzeitig erwirbt Hörmann Aktienpakete an Orbis und zeichnet neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung”, kündigt das börsennotierte Unternehmen am Freitag an. Durch diverse Aktienkäufe steigt Hörmann mit bis zu 28,02 Prozent der Anteile bei ...