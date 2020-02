In letzter Zeit deuten immer mehr Indikatoren darauf hin, dass die europäische Wirtschaft aus dem Gröbsten heraus ist.

In letzter Zeit deuten immer mehr Indikatoren darauf hin, dass die europäische Wirtschaft aus dem Gröbsten heraus ist und sich auf einen solideren Aufschwung zubewegt. So liegt die europäische Inflation zwar nach wie vor deutlich unter dem Inflationsziel der EZB von „knapp, aber unter“ 2%, doch die jährliche Inflationsrate hat sich von 0,7% im Oktober 2019 auf 1,4% im Januar 2020 verdoppelt. Selbst der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes für den Euroraum, der den europäischen Anlegern im Jahr 2018 große Sorgen bereitete, scheint im September 2019 seine Talsohle durchschritten zu haben und befindet sich nun wieder in einem leichten Aufwärtstrend. Die Stimmung unter den europäischen Investoren hat sich ebenfalls deutlich verbessert. Ein Beispiel dafür ist der Sentix-Konjunkturindex für den Euroraum – ein Gradmesser für das Vertrauen der Anleger –, der sich von seinem Tiefpunkt im Oktober 2019 deutlich erholt hat und im Januar 2020 auf den höchsten Stand seit November 2018 gestiegen ist.

Die entscheidende Frage ist natürlich, ob Europa wirklich die Wende geschafft hat oder nicht. Meiner Meinung nach ist es für eine Entwarnung noch viel zu früh. Zunächst einmal ist das Wirtschaftswachstum in Europa trotz der jüngsten Erfolge weiterhin kraftlos und fragil. Tatsächlich ist das vierte Quartal 2019 mit nur 0,1% realem BIP-Wachstum das schwächste Quartal im Euroraum seit dem ersten Quartal 2013. In Frankreich (-0,1%) und Italien (-0,3%) ist die Wirtschaft regelrecht geschrumpft. Darüber hinaus sind in Deutschland die Rezessionsrisiken erneut mit voller Wucht aufgetaucht. Im Jahresvergleich sank die deutsche Industrieproduktion im Dezember 2019 um 6,8%, der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise. Es kann also durchaus sein, dass sich die Dinge in Europa verschlechtern, bevor sie besser werden.

Darüber hinaus lauern im Hintergrund mehrere größere Risiken, die die Aussichten für die Eurozone weiter eintrüben könnten.

Coronavirus:

Es ist natürlich noch zu früh, um das volle Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf China – und damit auf die globale Wachstumsdynamik – vernünftig abschätzen zu können. Sollte sich die Situation jedoch verschlechtern, würde das europäische BIP-Wachstum mit großer Sicherheit darunter leiden. Die chinesische Nachfrage nach europäischen Produkten könnte ins Stocken geraten und die globalen Lieferketten könnten unterbrochen werden. Abgesehen von den negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft könnte jede weitere Eskalation des Coronavirus auch die Risikobereitschaft verringern und die globalen Märkte in Bedrängnis bringen, wie der Vorstand der US-Notenbank in seinem jüngsten geldpolitischen Bericht betont hat.