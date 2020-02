Am Montag hat das Hamburger Abendblatt einen Artikel veröffentlicht, der in Hamburg den Ausgang der Wahlen zum Landesparlament am 23. Februar erheblich beeinflussen könnte. Die Tageszeitung fragt zunächst erneut, warum die – politisch von der SPD geführte – Hamburger Steuerverwaltung im Jahr 2016 offenbar entgegen den Vorschriften darauf verzichtet hat, „im Rahmen um Cum-Ex-Geschäfte 47

Der Beitrag Steuer-Affäre und Parteispenden: SPD in großer Bedrängnis erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Manfred Schwarz.